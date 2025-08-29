В ходе прямого эфира с жителями региона губернатор Павел Малков прокомментировал проблему вреда вейпов для молодёжи. По его словам, этот вопрос сейчас серьёзно обсуждается на самом высоком уровне, Рязанская область готова поддержать законопроект о полном запрете.

Малков отметил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, которая даёт регионам право принимать решения о запрете вейпов. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в правительстве России.

По словам губернатора, абсолютное большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет вейпов и жидкостей к ним. Предполагается, что законопроект будет принят в ближайшие два месяца.

«Регионы, Рязанская область, тоже это поддерживают. Процесс идёт», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор также привёл данные недавних соцопросов, которые показали, что большинство граждан страны выступают за полный запрет электронных сигарет. В первую очередь, такое мнение высказывают родители и учителя.