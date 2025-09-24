Среда, 24 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Губернатор прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью

Анастасия Мериакри
Губернатор Павел Малков прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью.

По данным Минобороны России, с 12:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме Рязанской области, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Официальных данных о количестве сбитых беспилотников в каждом конкретном регионе не поступало. 

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В Рязани и области сохраняется угроза атаки беспилотников. Предупреждение пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 17:29.

