Губернатор прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью

Губернатор Павел Малков прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью.

По данным Минобороны России, с 12:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме Рязанской области, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Официальных данных о количестве сбитых беспилотников в каждом конкретном регионе не поступало.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В Рязани и области сохраняется угроза атаки беспилотников. Предупреждение пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 17:29.