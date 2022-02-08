Губернатор прокомментировал отставку зампреда рязанского правительства Петряева

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал отставку Романа Петряева с поста зампреда регионального правительства и его переход на новую должность на заседании 8 февраля.

Председатель правительства Роман Петряев покинул должность. Петряев возглавил представительство правительства Рязанской области, сохранив статус зампреда.

По словам главы региона, он будет заниматься взаимодействием с центральными федеральными органами исполнительной и законодательной власти, поиском инвесторов.

— Я желаю Роману Петровичу на новом участке работы успехов, и чтобы всё получалось! — сказал Любимов.

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Около года назад РИА «7 новостей» делало большое интервью с чиновником.

Ранее, 7 февраля, стало известно об уходе в отставку ещё одного чиновника правительства Рязанской области. Свой пост покинул министр цифрового развития Рязанской области Валерий Стройков. Причина — переход на новую работу в Москву. Где именно будет работать Стройков, не сообщается.