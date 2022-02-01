Губернатор поручить обеспечить эффективную работу пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в Рязани

1 февраля на заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся борьбы с COVID-19. Одно из них касается работы пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.

Как и во всей стране, обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Рязанской области остаётся напряжённой. Чтобы остановить распространение штамма «Омикрон», в Рязанской области разработали дорожную карту. Основная задача региона сейчас – подготовиться к любому развитию событий и в любых условиях сохранять жизни и здоровье граждан.

– Для этого усиленными темпами должна продолжаться вакцинация населения от коронавируса. Должна быть максимально чётко организована работа учреждений первичного и амбулаторного звена, на которых сейчас лежит основная нагрузка. Важно существенно увеличить охват тестированием. Своевременная диагностика ковида имеет огромное значение, — сказал глава региона.

Любимов также прокомментировал инициативу по созданию в Рязани четырёх пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Идея оказалась востребованной у граждан, в первый день их работы бесплатные тесты сдали 1200 рязанцев.

– Пока, насколько мне известно, Рязанский регион – единственный, где реализуется такая инициатива. Спасибо региональному МЧС и администрации города за поддержку. Прошу Минздрав области и всех, кто задействован в реализации этой инициативы, обеспечить эффективную работу пунктов тестирования. Людям это нужно, — заявил губернатор.

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Он отметил, что в пункты тестирования не должны выстраиваться очереди, так как на улице холодно. Если потребуется, в Рязани развернут дополнительные пункты. Также важно проконтролировать, чтобы все те, кто получил положительный результат на COVID-19, получили и последующее лечение. Глава региона поручить оперативно разработать схему медсопровождения для таких пациентов.

Кроме того, Любимов поручил продолжить информировать жителей региона о бесплатной возможности быстро обследоваться на коронавирусную инфекцию и буквально за 7-10 минут получить результат.