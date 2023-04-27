Губернатор поручил представить план по развитию Дашково-Песочни в Рязани

В ходе прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал вопрос о строительстве новой поликлиники в Дашково-Песочне.

Сейчас идет работа по подготовке проектно-сметной документации и земельного участка. Строительство начнется в следующем году, завершится в 2025.

Павел Малков пояснил: «Поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену, оснащена современным оборудованием. В ней будет травмпункт и дневной стационар». По его словам, в целом в Дашково-Песочне катастрофически не хватает социальной инфраструктуры. Он уже дал поручение представить план по развитию этого микрорайона.

Губернатор ответил на вопросы о записи к врачу через онлайн-ресурсы, о льготных лекарствах, о новых аптечных пунктах. Планируется, что их откроют во всех крупных медицинских учреждениях. Также в начале 3 квартала откроется аптечный пункт в селе Криуша Клепиковского района. Для получения информации о наличии лекарств запущена горячая линия компанией «Рязань-Фармация».

Также областное министерство здравоохранения переходит на новую информационную систему, которая позволит собирать и анализировать данные о потребности в лекарствах.

По словам Павла Малкова, кроме того, в Рязанской области будет внедрена единая централизованная система лабораторных исследований, что позволит повысить качество проводимых диагностических процедур, расширить спектр и оперативно предоставлять их в любом лечебном учреждении области.