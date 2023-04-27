Губернатор Павел Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды

В четверг, 27 апреля, в зале торжественных приемов правительства Рязанской области рязанцам вручили государственные и региональные награды. Среди награжденных — учителя, военные, работники промышленных предприятий, аграрного комплекса, деятели культуры, представители общественных организаций.

К собравшимся обратился губернатор Рязанской области Павел Малков:

— 1 мая — день, который объединяет всех людей труда, тех кто вносит свой весомый вклад в развитие Рязанской области и всей нашей страны. Сегодня здесь присутствуют представители трудовых коллективов региона, которых объединяет профессионализм и любовь к своему труду. Отдельные слова благодарного хочу выразить ветеранам, вы делитесь своим опытом, помогаете в сложных ситуациях, принятии решений, передаете лучшие трудовые традиции — это по-настоящему ценно, — сказал Павел Малков.

Павел Викторович отметил, что победы рязанцев умножают победы области в целом, несмотря на то, что еще многое предстоит сделать, чтобы регион занял более высокие позиции по всем направлениям.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили полковнику запаса, участнику боевых действий СВО, заместителю командира отряда «Листань» Василию Быбко и полковнику казачьих войск, участнику боевых действий СВО, командиру отряда «Листань» Андрею Даценко.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено директору научно-исследовательского института «Фотон» Рязанского радиотехнического университета имени академика В. Ф. Уткина.

Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Вакинское Агро» Николай Пласкунов и директор общества с ограниченной ответственностью «МОЖАРЫ» Евгений Костин получили почетное звание«Заслуженных работников сельского хозяйства Российской Федации».

Почетным работником агропромышленного комплекса Рязанской области стал глава крестьянского хозяйства Сараевского района Алексей Скуратов. В области строительства и архитектуры наградили директора общества с ограниченной ответственностью «МОСТСЕРВИС 62» Сергея Тимошенкова и генерального директора Акционерного общества «Рязанская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 4» Владимира Ходова.

Памятный знак губернатора Рязанской области вручили преподавателю «Детской музыкальной школы № 1 имени Е. Д. Аглинцевой» Натальи Дальшин и полковнику Константину Мураеву.

Грамотой губернатора наградили Светлану Глазунову — артистку хора Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова Рязанской областной филармонии.