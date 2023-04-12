Губернатор Павел Малков: У Рязанской области и Сбербанка становится всё больше совместных проектов

12 апреля в региональном Правительстве состоялась рабочая встреча Губернатора Павла Малкова с Вице-президентом, председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгением Титовым и управляющим Рязанским отделением ПАО Сбербанк Иваном Семеновым.

На встрече шла речь о результатах сотрудничества в реализации инвестиционных проектов на территории Рязанской области, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства. Также обсуждались планы по развитию цифровых сервисов в регионе, инициативы по внедрению успешных практик применения технологий искусственного интеллекта.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что партнерство Рязанской области со Сбером активно развивается.

«Банк присутствует в большом количестве проектов региона, во всех отраслях и сферах. У нас много точек соприкосновения. Совместных проектов и предложений становится всё больше. И мы готовы расширять наше взаимодействие. В первую очередь в тех направлениях, где может быть дополнительная польза для жителей региона, в тех проектах, которые будут способствовать развитию Рязанской области», – сказал Павел Малков.

Вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов отметил на встрече, что взаимодействие с Правительством региона хорошо отлажено, банк оперативно получает обратную связь по всем вопросам.

«Сбер продолжает оставаться основным финансовым партнером области, кредитуя около 58% экономики, – сказал Евгений Титов. – Еще одно направление совместной работы – развитие цифровых сервисов. В ближайшее время мы планируем принять участие в организации регионального Центра ИИ-трансформации. Его работа будет направлена на разработку, пилотирование и внедрение проектов на базе ИИ для решения прикладных и социальных вопросов региона».

Сбербанк является крупнейшим оператором программ поддержки бизнеса в Рязанской области. В 2022 году в условиях санкций заключено более 1100 сделок льготного кредитования на сумму 32,5 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. Объем выдач кредитов предприятиям и организациям составил 55,9 млрд рублей, в том числе профинансировано инвестиционных проектов на сумму 5,7 млрд рублей. Доля финансирования застройщиков составила 39%. За последний год Сбербанк выдал 14,9 млрд рублей ипотечных кредитов. Учреждение принимает участие в реализации социально значимых проектов в регионе. При поддержке Сбера в микрорайоне Семчино будет построена школа на 1100 мест. Кроме того, банк является партнером ООО «Скопинфарм», реализующего два инвестконтракта федерального уровня по созданию важных для страны фармацевтических производств.