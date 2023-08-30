Среда, 30 августа, 2023
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Губернатор Павел Малков провёл очередное заседание правительства Рязанской области

7info
Фото: правительство Рязанской области

В начале заседания глава региона поблагодарил за работу ответственные ведомства, правоохранительные органы, администрацию г. Рязани, отметив достойный уровень организации и проведения мероприятий, посвященных Дню города, и Форума древних городов.

«Много положительных отзывов получили от наших гостей. Со своей стороны благодарю организаторов и всех участников. Все отработали достойно. Мероприятия прошли интересно, ярко, их посетили более 20 тысяч человек. Спасибо бизнесу за активное участие, при этой поддержке город становится более красивым и комфортным», — сказал Павел Малков.

Губернатор рассмотрел результаты работы по поручениям, которые были даны министерствам и администрациям муниципальных образований по итогам рабочих поездок в районы. Многие из них касались ремонта и благоустройства участков местных и межмуниципальных автодорог, входящих в школьные маршруты или расположенных вблизи социальных объектов. В текущем году на эти цели муниципалитетам были выделены региональные субсидии. Так, завершен ремонт дорог по ул. Горького в г. Спасск-Рязанском, ул. Школьной в Кораблине, ул. Луговой в Ряжске. Также до 20 ноября планируется капитально отремонтировать участок дороги «Виленки — Каморино» в Михайловском районе и водопропускную трубу моста в селе Канино Сапожковского района.

В целях обеспечения жителей Железнодорожного микрорайона города Ряжска горячим водоснабжением в летний период запланирована реконструкция котельной № 11 на улице Фурманова. Проектно-сметная документация на перевооружение объекта уже разработана, определен подрядчик. По словам главы администрации Ряжского района Андрея Насонова, после завершения отопительного сезона к 1 июня следующего года горячей водой микрорайон будет обеспечен.

Губернатор Павел Малков провёл очередное заседание правительства Рязанской области

Проводится комплекс необходимых мероприятий для улучшения качества питьевой воды в поселке Красная вершина Сараевского района, в том числе, в текущем году в рамках регионального комплексного плана модернизации коммунальной инфраструктуры подготовлена сметная документация на установку на водозаборном узле поселка оборудования для обезжелезивания воды. Работы запланированы на 2024 год.

Продолжается благоустройство Черезовских прудов в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня. Выявленные недостатки в рамках депутатского и общественного контроля подрядчиком будут устранены. К 15 октября работы первой очереди благоустройства этой территории планируется завершить.

Губернатор Павел Малков отметил, что необходимо строго контролировать исполнение подрядчиком работ по устранению нарушений, на которые указывают жители. Качеству реализации проектов благоустройства должно уделяться повышенное внимание.

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