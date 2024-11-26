Губернатор Павел Малков принял участие в совещании по вопросам разработки новых национальных проектов

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в совещании с председателями Комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых национальных проектов. Его провел помощник Президента РФ, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин. В совещании принял участие заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Рассматривались содержание паспортов нацпроектов, а также процесс их формирования и согласования. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором главе государства будут представлены результаты работы над новыми нацпроектами.

Помощник Президента РФ, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин отметил по итогам совещания: «Реализовывать нацпроекты предстоит Правительству совместно с регионами, и прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие шесть лет. Знаю, что конец года для глав регионов всегда очень напряжённое время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остаётся неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений».

Напомним, что Президент РФ включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов в качестве заместителей председателей. В течение последних двух месяцев паспорта национальных проектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях Правительства.