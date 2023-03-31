Губернатор Павел Малков посетил подтопленный Лесопарк Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел подтопления в Лесопарке и Борках, пообщался с местными жителями. Об этом глава региона сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

По словам главы региона, подъём воды в Оке не превышает среднегодовых значений. В случае дополнительного подъёма воды, предусмотрительны различные меры: строительство дополнительных пешеходных мостков, заготовка лодок для перевозки людей, подготовка насосов для откачивания воды.

Также возможен перенос автовокзала у Торгового городка в другое место.

При необходимости эти меры будут введены.