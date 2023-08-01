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Губернатор Павел Малков посетил Михайловский район

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Фото: правительство Рязанской области

Глава региона посетил Михайловский район, где 1 августа проходили праздничные мероприятия в честь Дня создания села Малинки.

В своем поздравлении жителей села Павел Малков отметил, что Малинки живут и развиваются благодаря неравнодушию людей. Глава региона подчеркнул, что, в свою очередь, правительство делает многое, чтобы жизнь в районах области была комфортной.

Реализуются инфраструктурные, социальные проекты, которых все ждут. Ремонтируются  дороги. Ведется газификация. Развивается бизнес. Строится дополнительное  жилье. В целом формируются условия для современной, нормальной жизни. Эту важную работу будем продолжать,

— передает слова губернатора пресс-служба правительства.

В рамках торжественной церемонии Павел Малков вручил местному руководству грамоту о присвоении селу Хавертово и деревне Поярково почетного звания Рязанской области «Рубеж воинской доблести». Губернатор отметил мужество и самоотверженность местных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Здесь в сорок первом году фашистам был дан серьезнейший отпор. Михайловский район стал родиной десяти Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы. Вам есть кем гордиться,

— отметил глава региона.

Также Павел Малков пожелал сельчанам благополучия, здоровья и успехов, а селу Малинки и всему Михайловскому району – процветания.

Губернатор Павел Малков посетил Михайловский район
Губернатор Павел Малков посетил Михайловский район
Губернатор Павел Малков посетил Михайловский район
Губернатор Павел Малков посетил Михайловский район
Губернатор Павел Малков посетил Михайловский район

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