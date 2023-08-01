Губернатор Павел Малков посетил Михайловский район

Глава региона посетил Михайловский район, где 1 августа проходили праздничные мероприятия в честь Дня создания села Малинки.
В своем поздравлении жителей села Павел Малков отметил, что Малинки живут и развиваются благодаря неравнодушию людей. Глава региона подчеркнул, что, в свою очередь, правительство делает многое, чтобы жизнь в районах области была комфортной.
В рамках торжественной церемонии Павел Малков вручил местному руководству грамоту о присвоении селу Хавертово и деревне Поярково почетного звания Рязанской области «Рубеж воинской доблести». Губернатор отметил мужество и самоотверженность местных жителей в годы Великой Отечественной войны.
Также Павел Малков пожелал сельчанам благополучия, здоровья и успехов, а селу Малинки и всему Михайловскому району – процветания.