Губернатор Павел Малков подписал соглашение с руководством компании «Ока молоко»

В пятницу, 16 июня на площадке ПМЭФ-2023 губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Ока молоко», входящим в группу компаний «ЭкоНива». Документ со стороны инвестора подписан президентом ГК «ЭкоНива» Штефаном Дюрром.

Компания готова инвестировать в строительство жилья для сотрудников, развитие молочного животноводства, селекцию, семеноводство. Соглашение стало вторым, подписанным руководством Рязанской области и «ЭкоНивой».

Павел Малков выразил благодарность компании, развивающей бизнес именно в нашем регионе, пообещав и дальше оказывать всестороннюю поддержку.

— Сегодняшнее соглашение даст новый импульс нашему сотрудничеству. Мы продолжим всестороннее взаимодействие и надеемся, что дальнейшие усилия компании будут концентрироваться в первую очередь на Рязанской области, — заявил губернатор.

Штефан Дюрр отметил высокую заинтересованность в развитии производственных площадок в регионе, в котором расположена значительная часть сельскохозяйственных земель холдинга.

«ЭкоНива» работает в Рязанской области с 2017 года.