Суббота, 17 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Губернатор Павел Малков подписал соглашение с руководством компании «Ока молоко»

7info

В пятницу, 16 июня на площадке ПМЭФ-2023 губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Ока молоко», входящим в группу компаний «ЭкоНива». Документ со стороны инвестора подписан президентом ГК «ЭкоНива» Штефаном Дюрром.

Компания готова инвестировать в строительство жилья для сотрудников, развитие молочного животноводства, селекцию, семеноводство. Соглашение стало вторым, подписанным руководством Рязанской области и «ЭкоНивой».

Павел Малков выразил благодарность компании, развивающей бизнес именно в нашем регионе, пообещав и дальше оказывать всестороннюю поддержку.

— Сегодняшнее соглашение даст новый импульс нашему сотрудничеству. Мы продолжим всестороннее взаимодействие и надеемся, что дальнейшие усилия компании будут концентрироваться в первую очередь на Рязанской области, — заявил губернатор.

Штефан Дюрр отметил высокую заинтересованность в развитии производственных площадок в регионе, в котором расположена значительная часть сельскохозяйственных земель холдинга.

«ЭкоНива» работает в Рязанской области с 2017 года.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

С 19 июня несколько домов в Рязани, школа и детские сады останутся без горячей воды

Причина отключения — профилактические работы для подготовки к новому отопительному сезону.

Рязанский Губернаторский камерный оркестр выступил в музее

Концерт прошёл в рамках проекта «Культурные страницы Рязани».

В РязГМУ отметили День медработника

Сотрудников вуза и студентов с профессиональным праздником поздравили представители власти

На улице Татарской в Рязани произошло ДТП

Столкнулись два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

В областной Думе в рамках публичных слушаний обсудили исполнение бюджета региона за 2022 год

Открывая слушания, председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что в 2022 году велась работа по достижению национальных целей, определенных Президентом страны В.В. Путиным.

В Рязани услышали громкий хлопок

Хлопок было слышно в Горроще, в районе улиц Гоголя и Черновицкая.

Проверяющие мигрантов полицейские патрули заметили на улицах Рязани 16 июня

Правоохранители проверяют документы у прохожих, останавливают автомобили.

В Рязанской области семь человек меняли паспорт из-за смены пола

Инфографику с информацией по регионам РФ опубликовал телеграм-канал «Россия сейчас».

Горящую под Рязанью «Газель» сняли на видео

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, люди во время пожара не пострадали.

Главой администрации Шиловского района назначен Сергей Стерликов

Стерликов с апреля этого года временно исполнял обязанности главы районной администрации, после ухода с поста Владимира Луканцова.

У Полян под Рязанью сгорела «Газель»

Автомобиль с номерами рязанского региона. На снимках видно, что пожар начался в районе кабины грузовика.

Рязанцы отправили 10 тонн гуманитарного груза для Новой Каховки

В Херсонскую область из Рязани поехал грузовик с продуктами питания, постельным бельём, средствами личной гигиены, предметами первой необходимости.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации