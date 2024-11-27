Губернатор Павел Малков: Мы должны работать на то, чтобы каждая семья уверенно смотрела в будущее

Мы должны работать на то, чтобы каждая семья уверенно смотрела в будущее. Об этом сказал Губернатор Павел Малков на форуме, посвященном Дню матери. Он состоялся в соответствии с задачами национального проекта «Демография» в рамках Года семьи.

Губернатор поздравил жительниц региона с Днем матери, подчеркнув важность сохранения традиционных семейных ценностей. По его словам, поддержка материнства, детства и укрепление института семьи, в том числе в рамках нацпроекта «Демография» — приоритетное направление работы.

«Президент России, Правительство ведут большую работу для укрепления института семьи. И мы на региональном уровне делаем все возможное: расширяем меры поддержки, занимаемся социальной инфраструктурой, вопросами демографии, здравоохранением, образованием, оказываем адресную помощь. В Год семьи вся эта работа стала особым приоритетом. Мы должны работать на то, чтобы каждая семья могла уверенно смотреть в будущее», — сказал Павел Малков. Губернатор особо подчеркнул роль матери в сохранении семейных ценностей и выразил благодарность женщинам за их родительский труд и воспитание достойных граждан.

В ходе торжественной части форума состоялось вручение региональных наград. Региональной премии «Признание» и почетного знака Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» удостоены родители, которые воспитывают трех и более детей. Также отмечены супружеские пары, прожившие в браке 50 и более лет. Среди награжденных семьи из г.Рязани, Рыбновского, Кадомского Шацкого, Ухоловского, Клепиковского, Сапожковского, Александро-Невского и Рязанского районов.



Участниками форума «Рязанская семейная Губерния» стали многодетные матери, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, семьи участников СВО из всех муниципальных образований региона. Для них были организованы интерактивные площадки и творческие мастер-классы, а также консультации специалистов социальных служб по действующим мерам поддержки, возможностям получения бесплатной юридической помощи, участия в образовательных курсах, региональном проекте «Мама в деле». Состоялся концерт ведущих творческих коллективов Рязанской области.