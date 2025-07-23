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Власть и политика

Губернатор Павел Малков: Главная задача – построить новый мост через Оку

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков в ходе рабочей встречи с заместителем Председателя Правительства региона – министром транспорта и автодорог Павлом Супруном обсудил вопросы реализации мероприятий национального проекта «Инфрастуктура для жизни» на территории  Рязанской области, строительство и ремонт автотрасс в регионе.

Особое внимание было уделено строительству крупных инфраструктурных объектов – нового моста через Оку и Южного обхода Рязани. Заместитель Председателя Правительства региона – министр транспорта и автодорог Павел Супрун проинформировал, что в настоящее время активно ведутся подготовительные работы по возведению объекта: вырубают кустарник, завозят необходимые стройматериалы, устраивают временный объезд. Уже выполнено погружение пробных свай моста. Кроме того, обустраивается строительный городок. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2029 году. Параллельно проводятся работы по поддержанию в эксплуатационном состоянии действующего моста через Оку.

Губернатор Павел Малков отметил: «Главная задача – построить новый мост. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объект важнейший. Планируем закончить работы одновременно с завершением стройки Южного обхода Рязани – в 2029 году. От существующего моста не отказываемся, будем его реконструировать. Разработаем оптимальное решение с учетом мнения экспертов». Глава региона поручил Павлу Супруну лично контролировать каждый этап масштабной стройки.

По словам Павла Супруна, строительство Южного обхода Рязани осуществляется Росавтодором. По поручению Губернатора Рязанской области создана рабочая группа с участием представителей Правительства региона и Федерального дорожного агентства для оперативного взаимодействия и координации действий. В настоящее время на объекте проводятся подготовительные работы.

Губернатор подчеркнул, что обязательно нужно продолжать капремонт въездных трасс. Сейчас приводятся в порядок въезды в Шацком, Милославском и Рыбновском районах.

Губернатор и заместитель Председателя Правительства региона также обсудили вопросы ремонта трасс на школьных маршрутах, местных дорог и участков, ведущих к социальным объектам. Подъездную дорогу к областному клиническому госпиталю для ветеранов войн в Солотче сделают к середине сентября текущего года.

Губернатор Павел Малков: Главная задача – построить новый мост через Оку Губернатор подчеркнул, что обязательно нужно продолжать капремонт въездных трасс. Сейчас приводятся в порядок въезды в Шацком, Милославском и Рыбновском районах.
Губернатор Павел Малков: Главная задача – построить новый мост через Оку Губернатор подчеркнул, что обязательно нужно продолжать капремонт въездных трасс. Сейчас приводятся в порядок въезды в Шацком, Милославском и Рыбновском районах.

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