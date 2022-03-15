Губернатор Николай Любимов: «Даже малейших срывов по срокам строительства спортобъектов не допускается»

Губернатор Николай Любимов на совещании по вопросам реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Рязанской области заявил, что «даже малейших срывов по срокам строительства спортобъектов не допускается».
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В работе приняли участие министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, глава администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Денис Ефанов, руководители ряда спортшкол региона.
Губернатор Николай Любимов отметил, что в настоящее время в условиях беспрецедентного международного давления на Россию, задел, который был создан ранее благодаря реализации нацпроектов, дает уверенность в завтрашнем дне и позволяет достойно справляться с трудностями, сохранять стабильную обстановку.
По словам губернатора, за три года на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» было направлено более миллиарда рублей. Построены два ФОКа с бассейнами в Рязани и Спас-Клепиках, крытый каток в областном центре, крытая спортплощадка в поселке Выша Шацкого района, площадка в Меньших Можарах – Сараевского. Модернизированы футбольные поля в Рыбном и Ряжске. Оснащен ФОКОТ в Лесном. И это только часть работы, которую нам удалось выполнить.
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В ходе совещания были подробно рассмотрены результаты реализации федерального проекта и текущий ход работ на конкретных объектах. Министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов проинформировал, в частности, что в этом году в рамках профильной областной программы планируется возвести сразу три ФОКа: в п. Сараи, п. Побединка Скопинского района и в п. Милославское. Кроме того, продолжается активная работа по подготовке проектно-сметной документации для строительства 50-метрового бассейна в Рязани. Губернатор поручил руководителям министерства физкультуры и спорта, а также министерства строительного комплекса держать эти вопросы на личном контроле.
Подводя итоги совещания, Губернатор отметил, что главная задача в настоящее время – не снижать качество, в полной мере использовать весь тот потенциал, который содержится в нацпроектах, реализация которых обязательно продолжиться.