Губернатор Николай Любимов: «Даже малейших срывов по срокам строительства спортобъектов не допускается»

Губернатор Николай Любимов на совещании по вопросам реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Рязанской области заявил, что «даже малейших срывов по срокам строительства спортобъектов не допускается».

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В работе приняли участие министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, глава администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Денис Ефанов, руководители ряда спортшкол региона.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в настоящее время в условиях беспрецедентного международного давления на Россию, задел, который был создан ранее благодаря реализации нацпроектов, дает уверенность в завтрашнем дне и позволяет достойно справляться с трудностями, сохранять стабильную обстановку.

«Реализация национальных проектов продолжится, в том числе на территории нашего региона. Если брать проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», то к концу этого года мы планируем завершить строительство крытого футбольного манежа в Рязани. Этот объект очень важен для области и позволит нашим спортсменам круглогодично оттачивать навыки, повышать мастерство, используя для этого современную хорошую базу, а также проводить соревнования. Мы продолжим строительство спортивных площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО. В рамках нацпроекта в регионе уже построен 21 такой объект. В этом году появится еще три. Новое оборудование и инвентарь появятся в спортивных школах олимпийского резерва. Будет закупаться транспорт для перевозки детей – наших будущих чемпионов», — сказал Любимов.

По словам губернатора, за три года на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» было направлено более миллиарда рублей. Построены два ФОКа с бассейнами в Рязани и Спас-Клепиках, крытый каток в областном центре, крытая спортплощадка в поселке Выша Шацкого района, площадка в Меньших Можарах – Сараевского. Модернизированы футбольные поля в Рыбном и Ряжске. Оснащен ФОКОТ в Лесном. И это только часть работы, которую нам удалось выполнить.

«Безусловно, все это делается для людей. Для того, чтобы независимо от места жительства каждый человек в регионе имел возможность заниматься физкультурой и спортом. Благодаря реализации проекта «Спорт – норма жизни» мы планируем к 2024 году вовлечь в систематические занятия уже 55% населения. И если брать показатели прошлого года, то мы успешно выполняем дорожную карту», — сказал глава региона.

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В ходе совещания были подробно рассмотрены результаты реализации федерального проекта и текущий ход работ на конкретных объектах. Министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов проинформировал, в частности, что в этом году в рамках профильной областной программы планируется возвести сразу три ФОКа: в п. Сараи, п. Побединка Скопинского района и в п. Милославское. Кроме того, продолжается активная работа по подготовке проектно-сметной документации для строительства 50-метрового бассейна в Рязани. Губернатор поручил руководителям министерства физкультуры и спорта, а также министерства строительного комплекса держать эти вопросы на личном контроле.

«Даже малейших срывов по срокам не допускается! Это ваша с минстроем ответственность стопроцентная! Никаких оправданий не должно быть. Все эти объекты мы планировали вместе с жителями региона при создании Народной программы. Неоценимую поддержку региону оказывает и наш депутату Государственной Думы А.М. Макаров. Мы обещали людям, что в ближайшие годы ФОКи будут в каждом районном центре. Поэтому их проекты нужно подготовить своевременно, чтобы получить федеральную поддержку. Область строит и берет объекты на баланс. ПСД готовят муниципальные образования. И это особая ответственность их руководителей. Много средств на это не нужно, есть типовые проекты. Тут точно ни санкции, ни другие ограничения не влияют. Только отсутствие нормальной работы. Поэтому глав, которые не принимают никаких действий, нужно взбодрить. В противном случае, люди будут знать, что стало первопричиной того, что строительство ФОКа в их райцентре затянулось» — сказал Любимов, обращаясь к министру физкультуры и спорта Владиславу Фролову.

Подводя итоги совещания, Губернатор отметил, что главная задача в настоящее время – не снижать качество, в полной мере использовать весь тот потенциал, который содержится в нацпроектах, реализация которых обязательно продолжиться.