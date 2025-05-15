Губернатор Малков зарегистрировался в качестве избирателя на праймериз «ЕР»

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков прошёл процедуру регистрации избирателей для участия в электронном предварительном голосовании. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Голосование проводится по кандидатам, которых партия планирует выдвинуть на выборы депутатов Рязанской областной Думы.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» запланировано на период с 19 по 25 мая 2025 года. Павел Малков зарегистрировался через портал «Госуслуги», отметив, что процедура удобная и занимает минимум времени.

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«Процесс регистрации на Госуслугах занимает не более трёх минут. Призываю всех принять участие в предварительном голосовании. «Единая Россия» — единственная партия, которая предоставляет каждому жителю возможность повлиять на выбор кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Рязанскую областную Думу», — подчеркнул Павел Малков. — Я обязательно приму участие в этом процессе и приглашаю всех рязанцев сделать то же самое. Вместе мы определяем будущее Рязанской области».