Губернатор Малков вручил волонтёрам знаки «Доброволец Рязанской области»

В Рязанской области действуют 105 тысяч добровольцев, работает больше полутора тысяч волонтёрских организаций. Об этом в День добровольца рассказал в соцсетях губернатор региона Павел Малков.
Накануне праздника губернатор вручил лучшим знак «Доброволец Рязанской области». Среди них хирург Александр Горелов, который в свой отпуск выезжал в зону СВО и провел свыше 650 операций нашим воинам.
Екатерина Голованова из РязГМУ помогает в поисково-спасательных операциях, участвовала в ликвидации пожаров 2022 года.
Студент политеха Виктор Артамонов уже три года собирает и доставляет гуманитарную помощь нашим бойцам.
Анастасия Приймак — кинолог добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», на её счету более 150 выездов на поиски пропавших людей.
Губернатор отметил, что рязанские волонтеры реализуют свои инициативы по многим направлениям. Они создают социально значимые проекты, приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения, отправляют гуманитарные грузы, работают в госпиталях, помогают жителям новых регионов России, оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям, ведут патриотическую работу с молодежью. Проекты рязанцев получают высокие оценки и гранты на всероссийских конкурсах. В рамках национального проекта «Образование» ведется работа по вовлечению активных, неравнодушных жителей региона в добровольческую и благотворительную деятельность, созданию условий и инфраструктуры в виде центров поддержки «Добро.Центры».