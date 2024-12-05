Губернатор Малков вручил волонтёрам знаки «Доброволец Рязанской области»

В Рязанской области действуют 105 тысяч добровольцев, работает больше полутора тысяч волонтёрских организаций. Об этом в День добровольца рассказал в соцсетях губернатор региона Павел Малков.

— Наши волонтёры всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, — написал Малков.

Накануне праздника губернатор вручил лучшим знак «Доброволец Рязанской области». Среди них хирург Александр Горелов, который в свой отпуск выезжал в зону СВО и провел свыше 650 операций нашим воинам.

Екатерина Голованова из РязГМУ помогает в поисково-спасательных операциях, участвовала в ликвидации пожаров 2022 года.

Студент политеха Виктор Артамонов уже три года собирает и доставляет гуманитарную помощь нашим бойцам.

Анастасия Приймак — кинолог добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», на её счету более 150 выездов на поиски пропавших людей.

— Сегодня ещё раз говорю всем добровольцам спасибо! За то, что выбрали этот путь. За то, что по зову сердца помогаете людям, — отметил Павел Малков.

Губернатор отметил, что рязанские волонтеры реализуют свои инициативы по многим направлениям. Они создают социально значимые проекты, приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения, отправляют гуманитарные грузы, работают в госпиталях, помогают жителям новых регионов России, оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям, ведут патриотическую работу с молодежью. Проекты рязанцев получают высокие оценки и гранты на всероссийских конкурсах. В рамках национального проекта «Образование» ведется работа по вовлечению активных, неравнодушных жителей региона в добровольческую и благотворительную деятельность, созданию условий и инфраструктуры в виде центров поддержки «Добро.Центры».