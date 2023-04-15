Губернатор Малков сообщил о возобновлении прогулок по Рязани

Возобновляю практику пеших прогулок по Рязани

Не раз говорил, что сидя в кабинете, невозможно объективно оценить ситуацию. Осмотрели с коллегами несколько ключевых точек в центре: Первомайский проспект, Торговые ряды, Почтовую улицу, Лыбедский бульвар, Лесопарк и Торговый городок — места притяжения всех рязанцев. Несмотря на яркое солнце, погода пока ещё не радует комфортной температурой — утром было довольно холодно и ветрено.

Почтовая улица

Знаковое для города место, здесь ежедневно гуляют тысячи человек. При этом много аляпистых вывесок и рекламных конструкций, есть очень спорные летние веранды. Освещение улицы устарело морально и физически. Будем работать по дизайн-коду, чтобы у Подбелки появилась приятная глазу эстетика и удобная инфраструктура для отдыхающих. Поручил продумать новые варианты ночной подсветки и оформления улицы. Пообщался с музыкантом Михаилом Крыловым, необходимо организовать на улице площадки для выступлений, чтобы музыканты не мешали друг другу и прилегающим заведениям.

Лыбедский бульвар

Красивое место для прогулок с детьми, спорта и отдыха. За последнее время сильно преобразилось, много сил и средств вложено в благоустройство. Жаль, что есть люди, которые не ценят этих усилий: разбитые и погнутые фонари, сломанные молодые деревья. Поручил усилить безопасность. Вандализм надо жёстко пресекать.

Торговый городок

Работы идут полным ходом. Сохраняем стилистику, архитектурный облик и названия павильонов оригинального городка середины прошлого века. Здесь появятся кафе и рестораны, где можно будет попробовать рязанские блюда, различные площадки для культурных мероприятий. Особое внимание уделим стендам для уличной торговли, которая всегда была в рязанской ВДНХ. Будем продвигать нашу местную продукцию и бренды. Первые павильоны откроют свои двери для рязанцев уже в июне.