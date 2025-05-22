Губернатор Малков сделал важное заявление о сбитых над Рязанской областью БПЛА

За вчерашний день силы ПВО уничтожили над Рязанской областью в общей сложности 15 беспилотников ВСУ. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, ущерба удалось избежать.

Сегодня оперативные службы работают на земле, уничтожая остатки вражеских БПЛА. Губернатор призвал рязанцев сохранять бдительность и не приближаться к обломкам вражеских аппаратов.

— Если увидели — позвоните в 112, и специалисты обязательно разберутся с «находкой», — написал он.