Губернатор Малков рассказал об обновлении госпиталя ветеранов войн в Солотче

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о посещении госпиталя ветеранов войн в Солотче.

Медицинское учреждение ежегодно принимает свыше 2 тысяч пациентов. Теперь там могут проходить лечение, реабилитацию рязанцы-участники СВО.

— Хорошее место с большим потенциалом, но некоторые вещи нужно привести в порядок, — написал глава региона ВКонтакте.

По словам губернатора, первоочередные задачи: строительство полноценной системы водоотведения, проведение интернета. Также будет реконструирован пищеблок, обновлены палаты, оборудование. На улице устроят площадку с тренажёрами и тропинками для прогулок.

— Запланируем на эти цели средства в бюджете. Важно, чтобы пациенты восстанавливали здоровье в комфортных условиях, — отметил Павел Малков.