Губернатор Малков рассказал об обновлении госпиталя ветеранов войн в Солотче

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о посещении госпиталя ветеранов войн в Солотче.
Медицинское учреждение ежегодно принимает свыше 2 тысяч пациентов. Теперь там могут проходить лечение, реабилитацию рязанцы-участники СВО.
По словам губернатора, первоочередные задачи: строительство полноценной системы водоотведения, проведение интернета. Также будет реконструирован пищеблок, обновлены палаты, оборудование. На улице устроят площадку с тренажёрами и тропинками для прогулок.
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