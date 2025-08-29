Пятница, 29 августа, 2025
Губернатор Малков рассказал о строительстве школ и детсадов в Рязани

Губернатор Павел Малков в ходе прямого эфира ответил на вопросы жителей Рязани о сроках строительства важных социальных объектов. Он рассказал о планах по развитию микрорайона Мервино и других территорий.

Школы и детсады в Рязани

По словам губернатора, микрорайон Мервино сейчас активно развивается, а вместе с ним — и социальная инфраструктура. В этом районе запланировано строительство нескольких объектов.

Школа №28. На её строительство уже выделены средства. Сейчас ведутся подготовительные работы к сносу двух старых корпусов. Сдача новой школы запланирована на 2027 год.

Детский сад в Метропарке. Он рассчитан на 224 места, работы по строительству должны завершиться в этом году.

Флагманская школа на 800 мест. Этот масштабный проект реализуется по поручению Президента РФ и станет одной из первых трёх таких школ в России. Рядом с ней появится кампус на 300 мест и комфортные общественные пространства.

Новая школа в ДПР-7. Подготовительные работы к её строительству уже начались благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети». Объект также планируют завершить в 2027 году.

Кроме того, рядом с крытым футбольным манежем построят два открытых поля с подогревом и трибунами, предназначенные для занятий детских спортивных секций.

