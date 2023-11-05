Губернатор Малков рассказал о рязанском стенде на выставке «Россия»

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о стенде региона на выставке-форуме «Россия».

Выставка в Москве познакомит посетителей с достижениями нашей страны в науке, промышленности, культуре, спорте и социальной сфере.

Рязанская область тоже представила свой стенд. Центральным элементом стал аэростат, символизирующий безграничное рязанское небо. Посетители могут отправиться на виртуальную прогулку и увидеть красоты нашего края. С помощью интерактивных элементов можно узнать про достижения области и про выдающихся рязанцев. А в студии-мастерской — научиться у мастеров традиционным ремёслам.

Павел Малков отметил, что Рязань — сердце России, городу есть чем гордиться. Губернатор пригласил посетить экспозицию региона.