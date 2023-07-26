Губернатор Малков рассказал о работе с обращениями жителей в соцсетях

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работе по обращениями жителей в социальных сетях. Вопросы рассмотрели на заседании правительства региона 25 июля.

Татьяна Кунеева написала, что вблизи села Шелемишево Скопинского района пятый паводок. Люди устали ходить в болотных сапогах, просят отсыпать щебнем дорогу. Глава администрации район Александр Боков сообщил, что повреждённые участки дороги отремонтируют до конца августа. Поручил ускорить работы и активнее информировать жителей.

Татьяна Елисеева из Рязани обратила внимание на состояние поликлиники на улице профессора Никулина: поменяли проводку и отопление, но в линолеуме дыры, стены и потолки облезлые. Министр здравоохранения Александр Пшенников пояснил, что здание большое и старое, на капремонт нужны большие средства. Поэтому работы проводятся поэтапно: сначала сделан ремонт инженерных коммуникаций, заменены окна и лифт. Следующий этап: ремонт вентиляции и пожарной сигнализации. До конца года готовится документация на косметический ремонт.

Попросил доложить по ситуации с поликлиникой в селе Подвязье, куда заезжал после Дня поля. Александр Сергеевич сообщил, что проектная документация и госэкспертиза готовы, на днях документы будут направлены для выделения средств из резервного фонда.

Жители микрорайона Семчино обеспокоены тем, что не начинается строительство школы. Глава администрации Рязани Виталий Артёмов пояснил, что произошла смена генподрядчика, а также потребовались некоторые изменения в документации. Новый подрядчик выйдет на площадку в четверг. Это не повлияет на конечные сроки строительства школы.

Рязанцы пишут, что в новых автобусах и троллейбусах духота, кондиционеры не включают. Виталий Артёмов прокомментировал, что оборудование в транспорте исправно. Дополнительно проведен инструктаж с водителями и кондукторами.