В Рязани начинается системное благоустройство дворов жилых домов. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира из Касимова, отвечая на вопросы жителей.

По словам губернатора, в этом году в городе планируется отремонтировать 27 дворовых территорий, в том числе в рамках программы формирования современной городской среды.

Малков отметил, что поручил разработать программу по благоустройству на несколько лет вперёд, чтобы жители могли видеть планы ремонта. Он подчеркнул, что власти будут искать средства и участвовать в федеральных программах для реализации этих планов.

Губернатор отметил, что сразу отремонтировать все дворы невозможно, поэтому работы начнутся с тех территорий, которые затрагивают наибольшее количество людей. При этом он раскритиковал «равнодушное отношение» чиновников к обращениям граждан по этой теме, назвав такой подход недопустимым.