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Новости КасимоваСпорт

Губернатор Малков рассказал, когда в Касимове построят ледовый дворец

Алексей Самохин
Изображение от freepik
Новости КасимоваСпорт

Губернатор Малков рассказал, когда в Касимове построят ледовый дворец

Алексей Самохин

Строительство ледового дворца в Касимове начнётся после завершения возведения объекта в Скопине. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, в регионе уделяется большое внимание развитию спорта, возводится необходимая для этого инфраструктура. Хоккей — один из самых популярных видов в Рязани и области, на игры приходит большое число болельщиков. 

В 2025 году начнут строить ледовый дворец в Скопине, работы должны завершить в следующем году. Затем по плану — строительство дворца в Касимове. В зависимости от финансирования, его начнут либо в 2026 году, либо в 2027. Деньги идут из бюджета региона. 

Павел Малков рассказал, что проектная документация уже готова, сейчас она проходит государственную экспертизу.

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