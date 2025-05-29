Губернатор Малков рассказал, когда в Касимове построят ледовый дворец

Строительство ледового дворца в Касимове начнётся после завершения возведения объекта в Скопине. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, в регионе уделяется большое внимание развитию спорта, возводится необходимая для этого инфраструктура. Хоккей — один из самых популярных видов в Рязани и области, на игры приходит большое число болельщиков.

В 2025 году начнут строить ледовый дворец в Скопине, работы должны завершить в следующем году. Затем по плану — строительство дворца в Касимове. В зависимости от финансирования, его начнут либо в 2026 году, либо в 2027. Деньги идут из бюджета региона.

Павел Малков рассказал, что проектная документация уже готова, сейчас она проходит государственную экспертизу.