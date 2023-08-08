Вторник, 8 августа, 2023
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Губернатор Малков прокомментировал увольнение министра и главы Фонда капремонта

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Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время заседания правительства региона прокомментировал кадровые решения.

Напомним, от должности освобождены министр ТЭК и ЖКХ Устинов, исполняющий обязанности руководителя Фонда капремонта Дубровин.

Губернатор напомним, что предложил обоим уволиться в минувшую пятницу. По словам Малкова, программа капремонта многоквартирных домов не выполняется, контракты на текущий год не заключены. Также не выполнено прямое поручение по сокращению сроков оплаты подрядчикам.

По словам Павла Малкова, проблем в отрасли изначально много, их разгребать и разгребать. Организационные сбои не способствуют нормальной работе.

Временно направления деятельности придётся «двигать в ручном режиме».

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