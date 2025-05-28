Губернатор Малков прокомментировал сбитие беспилотников над Рязанской областью

Ночная атака ВСУ с использованием беспилотников обошлась в Рязанской области без ущерба и пострадавших. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Напомним, министерство обороны РФ сообщило об уничтожении в ночь на 28 мая над территорией России 296 вражеских БПЛА. Сколько было сбито над Рязанской областью, не уточнялось.

Сегодня ночью жители Рязани дважды слышали над городом громкие звуки, похожие на взрывы.