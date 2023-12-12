Губернатор Малков принял участие в открытии молочного цеха в Касимовском районе

Открытие нового предприятия — еще один вклад в развитие АПК Рязанской области. Об этом губернатор Павел Малков сказал в ходе рабочей поездки в Касимовский район, где состоялось открытие молочного цеха сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива (СППК) «Ермолово».

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, руководители местных органов власти, коллектив предприятия.

Губернатор Павел Малков, поздравляя сотрудников СППК, обратил внимание на то, что агропромышленный комплекс региона активно развивается. Одним из приоритетных направлений является увеличение мощностей сферы переработки.

«Открытие нового современного предприятия — еще один вклад в развитие АПК Рязанской области. Надеюсь, что оно будет расти и развиваться дальше, реализовывать новые планы. Мы со своей стороны окажем необходимую поддержку», — сказал глава региона.

Павел Малков добавил, что разработан комплекс мер государственной поддержки для реализации инвестпроектов, который постоянно дорабатывается. Ими активно пользуются инвесторы, в частности и СППК «Ермолово».

Губернатор осмотрел производственный комплекс, отметив важность того, что он организован по принципу полного цикла. Новый молочный цех позволит перерабатывать 6 тонн сырого молока в сутки. В ассортименте пять видов продукции: молоко питьевое, ряженка, кефир, сметана, творог. Фермерские продукты планируется реализовывать в торговых точках Касимовского района и других муниципалитетов области, а также поставлять в учреждения социальной сферы.

В комментарии журналистам глава региона подчеркнул, что на производстве установлено высокотехнологичное российское оборудование.

«Производство компактное, ориентировано на высокую производительность. Здесь используется только отечественное оборудование и все комплектующие, применен комплексный подход: продумана вся инфраструктура, подъездные пути, созданы условия для работы. Здесь все так, как должно быть. Это пример для многих других предприятий региона», — сказал Павел Малков.