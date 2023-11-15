Губернатор Малков пригрозил увольнением главврачам рязанских клиник

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время заседания правительства региона 14 ноября допустил возможность увольнения главных врачей рязанских клиник, не наладивших работу по записи к специалистам.

По словам главы региона, вопросы записи к врачам — в топе обращений рязанцев в органы власти. Есть две ключевые проблемы — запись к узким специалистам через терапевта, актуальное расписание работы врачей.

В первом случае работа больниц регулируется федеральными нормами. Вопросы будут, пока с людьми не проведут масштабную информационную кампанию.

Во втором случае необходимо составить чёткое расписание, чем занимаются сами лечебные заведения. Это один из показателей эффективности работы главного врача.

— Там, где системно работа не ведётся, будут вопросы к главному врачу. Вплоть до увольнения, — сказал Павел Малков.