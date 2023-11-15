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Губернатор Малков пригрозил увольнением главврачам рязанских клиник

7info
Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время заседания правительства региона 14 ноября допустил возможность увольнения главных врачей рязанских клиник, не наладивших работу по записи к специалистам.

По словам главы региона, вопросы записи к врачам — в топе обращений рязанцев в органы власти. Есть две ключевые проблемы — запись к узким специалистам через терапевта, актуальное расписание работы врачей.

В первом случае работа больниц регулируется федеральными нормами. Вопросы будут, пока с людьми не проведут масштабную информационную кампанию.

Во втором случае необходимо составить чёткое расписание, чем занимаются сами лечебные заведения. Это один из показателей эффективности работы главного врача.

— Там, где системно работа не ведётся, будут вопросы к главному врачу. Вплоть до увольнения, — сказал Павел Малков.

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