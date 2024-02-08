Губернатор Малков поздравил рязанцев с Днём российской науки

Губернатор Рязанской области Павел Малков в социальных сетях опубликовал поздравление с Днём российской науки.

«Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто связал свою жизнь с наукой и познанием мира. Вы открываете новые горизонты, ваши фундаментальные исследования и практические разработки становятся основой для развития нашей страны.

В Рязанской области сильная научная база, крупные университеты и исследовательские центры. И много достойных учёных. Радует, что растёт число молодых людей, выбравших исследовательскую карьеру.

Поздравляю с праздником! Желаю новых открытий и достижений!»