Четверг, 8 февраля, 2024

Губернатор Малков поздравил рязанцев с Днём российской науки

Губернатор Рязанской области Павел Малков в социальных сетях опубликовал поздравление с Днём российской науки.

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Губернатор Малков поздравил рязанцев с Днём российской науки

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Рязанской области Павел Малков в социальных сетях опубликовал поздравление с Днём российской науки.

«Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто связал свою жизнь с наукой и познанием мира. Вы открываете новые горизонты, ваши фундаментальные исследования и практические разработки становятся основой для развития нашей страны.

В Рязанской области сильная научная база, крупные университеты и исследовательские центры. И много достойных учёных. Радует, что растёт число молодых людей, выбравших исследовательскую карьеру.

Поздравляю с праздником! Желаю новых открытий и достижений!»

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