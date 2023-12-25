Понедельник, 25 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Губернатор Малков Посетил спортивные учреждения Рязани

7info
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил спортивные учреждения Рязани. Об итогах визитов глава региона рассказал в соцсетях.

«Во Дворце детского творчества занимаются более пяти тысяч детей. Ежегодно каждый пятый становится победителем или призёром разных конкурсов. В этом году здесь отремонтировали внутренние помещения, систему отопления, входную группу и ограждение на прилегающей территории. Поручил оперативно разработать проект для ремонта кровли здания.

На базе Дома физкультуры „Буревестник“ проводятся тренировки и соревнования по плаванию, гребле, футболу, лёгкой и тяжёлой атлетике, единоборствам. Комплекс построен в 1973 году, инженерные коммуникации и само здание надо серьёзно обновлять.

В Рязанской области любят физкультуру и спорт. И создание доступной спортивной инфраструктуры — один из наших приоритетов. По каждому учреждению определяем вектор развития и последовательно по нему двигаемся».

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах