Губернатор Малков Посетил спортивные учреждения Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил спортивные учреждения Рязани. Об итогах визитов глава региона рассказал в соцсетях.

«Во Дворце детского творчества занимаются более пяти тысяч детей. Ежегодно каждый пятый становится победителем или призёром разных конкурсов. В этом году здесь отремонтировали внутренние помещения, систему отопления, входную группу и ограждение на прилегающей территории. Поручил оперативно разработать проект для ремонта кровли здания.

На базе Дома физкультуры „Буревестник“ проводятся тренировки и соревнования по плаванию, гребле, футболу, лёгкой и тяжёлой атлетике, единоборствам. Комплекс построен в 1973 году, инженерные коммуникации и само здание надо серьёзно обновлять.

В Рязанской области любят физкультуру и спорт. И создание доступной спортивной инфраструктуры — один из наших приоритетов. По каждому учреждению определяем вектор развития и последовательно по нему двигаемся».