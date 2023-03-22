Среда, 22 марта, 2023
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Губернатор Малков поручил проанализировать деятельность всех перевозчиков в Рязани

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Администрация Рязани работает над тем, чтобы улучшить транспортное сообщение на Михайловском шоссе. Об этом было заявлено во время заседания правительства Рязанской области в среду, 22 марта.

В начале года на маршрутах, обслуживающих этот микрорайон, увеличили количество автобусов, сейчас идёт набор водителей, чтобы они могли полноценно работать в три смены.

Кроме того, как отметила на заседании правительства глава администрации города Елена Сорокина, к лету поступят дополнительные автобусы — по лизингу. Часть из них тоже направят на маршруты, обслуживающие Михайловское шоссе. Это окончательно решит проблему.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что нареканий на работу общественного транспорта стало меньше, однако жалобы остаются, поэтому проблемы нужно решать. Для начала предстоит проанализировать деятельность всех перевозчиков — как муниципальных, так и частных — и «привести всё к единому знаменателю».

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