Губернатор Малков пообещал сохранить и увеличить меры поддержки аграриев

Все меры поддержки аграриев будут сохранены и по возможности увеличены. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал на совещании, которое прошло в рамках агропромышленного форума «Весенний сев 2023». Глава региона обсудил с представителями отрасли вопросы готовности к сезонным работам.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов, руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, главы районных администраций, представители надзорных территориальных органов, научной сферы, руководители сельхозпредприятий, ресурсоснабжающих организаций.

Павел Малков подчеркнул на совещании, что в прошлом году в агропромышленном комплексе Рязанской области достигнуты рекордные показатели по ряду направлений. Индекс сельхозпроизводства составил 116,2%. Среди приоритетов губернатор обозначил работу по вводу неиспользуемых земель в оборот – в 2022 году этот показатель превысил 20 тыс. га и работа продолжается. Ключевым направлением остается увеличение мощностей для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, укрепление и обновление парка спецтехники. Губернатор поблагодарил за сотрудничество гендиректора Росагролизинга Павла Косова. В прошлом году Рязанской области передано в лизинг почти 1100 единиц техники, более половины из которой пошло на укомплектование машинно-технологической компании. МТК региона сегодня является крупнейшей в стране.

Губернатор подчеркнул, что в прошлом году объем господдержки АПК региона превысил 3,5 млрд рублей.

«Все меры поддержки аграриев будут сохранены и при любой малейшей возможности увеличены. Это позволит предприятиям развиваться, выходить на новые ориентиры, – сказал Павел Малков. – Сельское хозяйство – одна из основ нашей экономики. Мы уже сейчас обеспечиваем себя по основным позициям: молоку, свинине, куриному яйцу, муке и другой продукции. Готовы поставлять продукцию другим регионам, работать на экспорт. Высокое качество рязанской сельхозпродукции подтверждает ее спрос на рынке. Спасибо всем аграриям за большой труд».

Участники совещания обсудили ход весенних полевых работ. В настоящее время ведется пересев озимых культур, пострадавших зимой от ледяной корки, а также сев яровых. По ряду сельскохозяйственных культур в этом году планируется увеличение посевных площадей. Для этого есть все необходимые ресурсы – семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы.

В ходе совещания Павел Малков вручил ряду руководителей и специалистов АПК награды. Губернатор осмотрел также выставку современной техники, которая используется в рязанских хозяйствах. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов рассказал главе региона о новых успешно применяемых технологиях, в том числе системах автопилотирования сельхозмашин, которые позволяют экономить топливо, семена и удобрения. Также губернатору представили планы по внедрению в АПК других передовых разработок.