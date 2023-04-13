Губернатор Малков пообещал сохранить и увеличить меры поддержки аграриев

Все меры поддержки аграриев будут сохранены и по возможности увеличены. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал на совещании, которое прошло в рамках агропромышленного форума «Весенний сев 2023». Глава региона обсудил с представителями отрасли вопросы готовности к сезонным работам.
В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов, руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, главы районных администраций, представители надзорных территориальных органов, научной сферы, руководители сельхозпредприятий, ресурсоснабжающих организаций.
Павел Малков подчеркнул на совещании, что в прошлом году в агропромышленном комплексе Рязанской области достигнуты рекордные показатели по ряду направлений. Индекс сельхозпроизводства составил 116,2%. Среди приоритетов губернатор обозначил работу по вводу неиспользуемых земель в оборот – в 2022 году этот показатель превысил 20 тыс. га и работа продолжается. Ключевым направлением остается увеличение мощностей для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, укрепление и обновление парка спецтехники. Губернатор поблагодарил за сотрудничество гендиректора Росагролизинга Павла Косова. В прошлом году Рязанской области передано в лизинг почти 1100 единиц техники, более половины из которой пошло на укомплектование машинно-технологической компании. МТК региона сегодня является крупнейшей в стране.
Губернатор подчеркнул, что в прошлом году объем господдержки АПК региона превысил 3,5 млрд рублей.
Участники совещания обсудили ход весенних полевых работ. В настоящее время ведется пересев озимых культур, пострадавших зимой от ледяной корки, а также сев яровых. По ряду сельскохозяйственных культур в этом году планируется увеличение посевных площадей. Для этого есть все необходимые ресурсы – семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы.
В ходе совещания Павел Малков вручил ряду руководителей и специалистов АПК награды. Губернатор осмотрел также выставку современной техники, которая используется в рязанских хозяйствах. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов рассказал главе региона о новых успешно применяемых технологиях, в том числе системах автопилотирования сельхозмашин, которые позволяют экономить топливо, семена и удобрения. Также губернатору представили планы по внедрению в АПК других передовых разработок.
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