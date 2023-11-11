Губернатор Малков отреагировал на ЧП со сходом с рельсов грузовых вагонов под Рязанью

Губернатор Рязанской области Павел Малков отреагировал на ЧП, которое утром 11 ноября произошло под Рязанью. Известно, что с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.

— Сегодня в 7.12 поступило сообщение о сходе грузовых вагонов с минеральными удобрениями на станции Дягилево в городе Рязани. В результате происшествия на станции сошли с рельсов 19 вагонов. Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента, — пишет глава региона.

Инцидент произошёл около на перегоне Рыбное — Блок пост. В МЖД заявили, что вагоны пошли под откос, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Источник telegram-канала Shot сообщил, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. Кроме того, к месту ЧП выехала федеральная следственная группа.

Фото из telegram-канала SHOT