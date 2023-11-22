Губернатор Малков отметил большой экономический потенциал Пронского района

21 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков провёл Час муниципалитета, посвященный социально-экономическому развитию Пронского района. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил большой экономический потенциал муниципального образования.

«Пронский район очень интересный и перспективный. Есть все возможности для развития промышленности, сельского хозяйства. Важно, что есть экономическая основа. Если будет развита экономика, будет все остальное», – сказал он.

Глава региона поручил усилить работу по привлечению инвесторов, прежде всего, на площадку моногорода Новомичуринска. Также Павел Малков акцентировал внимание на работе с компаниями, которые уже изъявили желание развивать бизнес на территории района. В планах проекты, как в промышленном секторе, так и в сельском хозяйстве.

На совещании шла речь об укреплении социальной сферы, в том числе здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Губернатором даны поручения, в частности, проработать вопросы проведения дополнительных ремонтных работ в школах района, возведения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, создания молодежного центра.

Обсуждалось дальнейшее приведение в порядок дорог, модернизация коммунального комплекса, планы газификации населенных пунктов, благоустройства территорий. Так, в следующем году намечено реализовать второй этап обустройства общественного пространства вокруг памятника «Героям войны» в Новомичуринске.

Особое внимание уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей.

На совещании были представлены результаты работы по исполнению поручений губернатора, которые были даны ранее, в том числе по итогам посещения района. Так, подготовлена ПСД на капремонт стационара Новомичуринской МРБ, осуществляется работа по включению финансирования объекта в региональный бюджет. Ведется устройство автобусной остановки в Пронске на автодороге «Пронск – Октябрьский – Семенск – Семеновский – автодорога М-6 «Каспий», работы завершат до конца ноября. За счет средств поддержки федерального и регионального бюджетов приобретено свыше 770 экземпляров книг и брошюр для 17 библиотек муниципального образования.