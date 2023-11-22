Губернатор Малков отметил большой экономический потенциал Пронского района

21 ноября губернатор Рязанской области Павел Малков провёл Час муниципалитета, посвященный социально-экономическому развитию Пронского района. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил большой экономический потенциал муниципального образования.
Глава региона поручил усилить работу по привлечению инвесторов, прежде всего, на площадку моногорода Новомичуринска. Также Павел Малков акцентировал внимание на работе с компаниями, которые уже изъявили желание развивать бизнес на территории района. В планах проекты, как в промышленном секторе, так и в сельском хозяйстве.
На совещании шла речь об укреплении социальной сферы, в том числе здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Губернатором даны поручения, в частности, проработать вопросы проведения дополнительных ремонтных работ в школах района, возведения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, создания молодежного центра.
Обсуждалось дальнейшее приведение в порядок дорог, модернизация коммунального комплекса, планы газификации населенных пунктов, благоустройства территорий. Так, в следующем году намечено реализовать второй этап обустройства общественного пространства вокруг памятника «Героям войны» в Новомичуринске.
Особое внимание уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей.
На совещании были представлены результаты работы по исполнению поручений губернатора, которые были даны ранее, в том числе по итогам посещения района. Так, подготовлена ПСД на капремонт стационара Новомичуринской МРБ, осуществляется работа по включению финансирования объекта в региональный бюджет. Ведется устройство автобусной остановки в Пронске на автодороге «Пронск – Октябрьский – Семенск – Семеновский – автодорога М-6 «Каспий», работы завершат до конца ноября. За счет средств поддержки федерального и регионального бюджетов приобретено свыше 770 экземпляров книг и брошюр для 17 библиотек муниципального образования.