Губернатор Малков обсудил вопросы развития медицины в Рязанской области с представителями РЖД

12 мая губернатор Павел Малков провёл рабочее совещание по вопросам развития здравоохранения Рязанской области и совершенствования медицинской помощи с использованием профильного опыта работы РЖД. Компанией накоплен серьёзный опыт оказания гражданам качественных медуслуг, как на поликлиническом уровне, так и в стационарах. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В совещании приняли участие министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова, руководители подразделений Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД».

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что развитие здравоохранения является одним из главных приоритетов в работе регионального правительства. Для решения существующих в этой сфере проблем используются все возможности и механизмы.

«Здравоохранение в регионе меняется, развивается по всем направлениям. Недавно к нам приезжал председатель правительства России М. В. Мишустин. Показали, какие шаги уже сделаны, как мы продвигаемся в решении поставленных задач. За последнее время ситуация заметно улучшилась, но ещё над многим нужно работать и мы это делаем», — сказал Павел Малков.

На совещании обсуждались возможности совершенствования организации и оказания медицинской помощи в регионе во взаимодействии с ОАО «РЖД». Работа в этом направлении осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ОАО «Российские железные дороги». Документ, в том числе, предусматривает совместную деятельность в сфере здравоохранения.