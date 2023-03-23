Губернатор Малков назвал тревожной наркоситуацию в Рязанской области

23 марта состоялось заседание антинаркотической комиссии Рязанской области, которое провел губернатор, председатель комиссии Павел Малков.
На заседании были рассмотрены результаты мониторинга развития наркоситуации в Рязанской области. Губернатор Павел Малков назвал её тревожной и отметил необходимость новых эффективных шагов.
Он отметил, что в прошлом году на территории региона было изъято свыше 300 кг запрещенных веществ, в основном синтетического происхождения. Пресечена деятельность четырех нарколабораторий.
Участники заседания обсудили реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики на территории Рязанской области. Речь шла о мерах по сокращению количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Говорили также о направлениях, по которым необходимо выстраивать профилактическую работу, особенно в молодежной среде. Отдельно были рассмотрены результаты антинаркотической деятельности в Касимовском районе.
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