Губернатор Малков назвал тревожной наркоситуацию в Рязанской области

23 марта состоялось заседание антинаркотической комиссии Рязанской области, которое провел губернатор, председатель комиссии Павел Малков.

На заседании были рассмотрены результаты мониторинга развития наркоситуации в Рязанской области. Губернатор Павел Малков назвал её тревожной и отметил необходимость новых эффективных шагов.

«Все профильные структуры ведут работу, но нужны дополнительные меры. Необходимо совершенствовать систему раннего выявления, создавать действенную систему лечения, реабилитации для наркозависимых», – подчеркнул Павел Малков.

Он отметил, что в прошлом году на территории региона было изъято свыше 300 кг запрещенных веществ, в основном синтетического происхождения. Пресечена деятельность четырех нарколабораторий.

Участники заседания обсудили реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики на территории Рязанской области. Речь шла о мерах по сокращению количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Говорили также о направлениях, по которым необходимо выстраивать профилактическую работу, особенно в молодежной среде. Отдельно были рассмотрены результаты антинаркотической деятельности в Касимовском районе.