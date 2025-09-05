Пятница, 5 сентября, 2025
17 C
Рязань
Спорт

Губернатор Малков: Наш приоритет — профессиональный спорт вырастает из массового

Алексей Самохин
Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью «РБ Спорт» рассказал о том, что для региона в развитии спорта является главным приоритетом. По его словам, вместо того чтобы вкладывать все ресурсы в один популярный вид спорта, власти планируют развивать все направления. А ещё — сосредоточиться на массовом и детско-юношеском спорте.

Павел Малков отметил, что у региона есть два основных приоритета. Первый — это развитие всех видов спорта, а не только одного «любимого». Второй — сосредоточение на местных спортсменах и детско-юношеском спорте.

Губернатор считает, что есть соблазн вложить деньги в профессиональную команду, например, в хоккейную, чтобы она заняла высокие позиции. Однако, по его мнению, это лишь простое решение, которое даёт временный «подъём гордости», но не приносит долгосрочной пользы региону.

«Наша задача — создать такую систему, которая позволит сформировать команды по всем основным видам спорта и дать возможность каждому заниматься буквально во всех уголках региона тем, чем он хочет», — подчеркнул Малков.

По его словам, профессиональный спорт должен «вырастать из массового, любительского и детско-юношеского», а не наоборот. Губернатор считает неверным подход, когда регион «где-то кого-то нашёл, купил» и добился результатов. Он привёл в пример Захара Петрова, гребца, который является воспитанником касимовской школы. Это, по мнению Малкова, и есть правильный путь развития.

