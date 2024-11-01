Губернатор Малков наградил отличившихся рязанцев в честь Дня народного единства

В преддверии Дня народного единства в правительстве Рязанской области состоялась церемония, на которой губернатор Павел Малков вручил государственные и региональные награды жителям региона.

Губернатор отметил вклад рязанцев в развитие области и подчеркнул важность патриотизма, который, по его словам, заключается в осознании каждым своей роли в судьбе страны.

«Россия становится только сильнее благодаря нашим воинам, защищающим Отечество, и труду всех работников, развивающих экономику и укрепляющих социальную сферу», — сказал Павел Малков, поблагодарив награждённых за их достижения.

Награды, включая медали и ордена за заслуги перед Отечеством, получили около 40 человек. Были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Александра Невского, медаль Луки Крымского, звание «Заслуженный учитель РФ», а также впервые учрежденный по поручению губернатора знак «Почет и слава» за достижения в социально-экономическом развитии региона.

Кроме того, отличившимся были вручены Почетные грамоты и Благодарности губернатора, знаки «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения», «За усердие» и другие награды за безупречный труд и высокий профессионализм в различных отраслях.