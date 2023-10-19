Губернатор Малков два дня работал в новых регионах России

Губернатор Рязанской области Павел Малков 2 дня работал в новых регионах России. Об этом он написал в телеграм-канале утром 19 октября.

По словам Малкова, в Херсонской области практически нет зданий, которые строились в последние 30 лет.

— Не строились многоквартирные дома, школы, детсады и поликлиники. На соцобъектах зачастую нет санузлов и отопления, а оборудование изношено до последней степени. Сейчас ситуация кардинально меняется, — написал губернатор.

Рязанская область помогает Херсонской со строительством домов, соцобъектов, отлаживает работу в школах, детсадах, культурной сфере. Помогает наш регион запустить 2 МФЦ «Мои документы».

Рязань регулярно поставляет в Херсонскую область гуманитарные грузы, за что жители благодарят рязанцев.

Также Малков рассказал о поездке в Мариуполь.

«Со времени предыдущей поездки прошёл почти год, и город разительно изменился. От самой границы Донецкой народной республики до Мариуполя идёт отличная дорога, внутри города дорожная сеть тоже на совершенно другом уровне, чем год назад. Проехали по новому мосту возле „Азовстали“ — современное и красивое инженерное сооружение. В самом городе кипит жизнь и вовсю идут строительные работы.

Рязанские специалисты восстановили пострадавший жилой квартал — 27 многоквартирных домов. Впереди ещё наладка инженерных коммуникаций. Строители рассказали, что в некоторых домах приходилось восстанавливать целые подъезды и стены, повреждённые снарядами. Жители постепенно возвращаются в свои дома, и самое главное — на их лицах улыбки».