Губернатор Малков анонсировал поездку в Касимовский округ и прямой эфир

В четверг, 28 августа, губернатор Рязанской области Павел Малков посетит Касимовский округ. Об этом он написал в телеграм-канале.

Из поездки глава региона собирается провести прямой эфир в соцсетях, начиная с 18:00 28 августа.

— Подведём итоги лета, поговорим на разные темы, отвечу на ваши вопросы, — написал Павел Малков.

Оставить вопросы жители Рязани и области могут в комментариях под постом в соцсетях, а также на официальной странице Рязанской области.

