Власть и политика

Губернатор Малков анонсировал поездку в Касимовский округ и прямой эфир

Алексей Самохин

В четверг, 28 августа, губернатор Рязанской области Павел Малков посетит Касимовский округ. Об этом он написал в телеграм-канале. 

Из поездки глава региона собирается провести прямой эфир в соцсетях, начиная с 18:00 28 августа. 

— Подведём итоги лета, поговорим на разные темы, отвечу на ваши вопросы, — написал Павел Малков. 

Оставить вопросы жители Рязани и области могут в комментариях под постом в соцсетях, а также на официальной странице Рязанской области.

Аккаунты губернатора Павла Малкова в соцсетях: https://vk.com/pv.malkov, t.me/pavelmalkov_official

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Происшествия

Троих жителей Рязанской области мошенники развели на 4 миллиона рублей

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция уже ведёт расследование, но вернуть деньги потерпевшим будет очень непросто.
Новости России

Бастрыкин дал поручение после обращения сына альпинистки Наговицыной

По факту произошедшего Следственный комитет уже начал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на личный контроль главы ведомства.
Новости России

Четыре больших православных праздника отмечает Церковь в сентябре

Эти дни имеют особое значение для верующих, так как связаны с важными библейскими событиями и почитанием святых
Кино и ТВ

Дарья Донцова станет первой гостьей нового сезона шоу «Секрет на миллион» на НТВ

Она поделится с телезрителями историей своей семьи и расскажет, как справляется с потерей любимого мужа.
Кино и ТВ

Актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев умер за неделю до юбилея

Российским зрителям он особенно запомнился по ролям в популярных сериалах, таких как «Солдаты», «Студенты», «Кремлёвские курсанты», «Склифосовский» и «Учитель в законе». 
Общество

Эксперт рассказал, как вырастут для рязанцев цены на продукты с началом осени

По словам Александра Панченко, управляющего партнёра Agro and Food Communications, рост цен затронет практически все категории товаров.
Власть и политика

Павел Малков: Каждый поддержанный проект направлен на комплексное благоустройство важных локаций в 6 городах Рязанской области

Глава региона напомнил, что недавно были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Происшествия

Режим ЧС отменён на территории Шиловского района

Соответствующее распоряжение подписал 25 августа губернатор Павел Малков. 