Губернатор Любимов обратился к рязанцам по ситуации с коронавирусом

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал ситуацию с коронавирусом в регионе предельно серьёзной. Об этом он написал на странице ВКонтакте.

Любимов напомнил, что 1 ноября в Рязани открылся центр вакцинации в «Точке кипения», а всего действует 96 пунктов, где можно привиться от COVID-19.

— Мы уже отмечаем рост количества вакцинированных за сутки, но этого недостаточно. Ситуация в регионе остается предельно серьезной, — подчеркнул губернатор.

Любимов предложил открыть в Рязанской области большой центр вакцинации, который будет действовать постоянно. Найти для него место поручено зампреду правительства Роману Петряеву. Рассматривается вариант как строительства нового здания, так и использования уже имеющегося.

Губернатор отметил, что в регионе принимаются все меры, что прервать цепочку распространения коронавируса.