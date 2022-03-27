Губернатор Любимов: Военнослужащие национальной гвардии — наша надежная опора

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил причастных с Днём нацгвардии. Пост глава региона разместил ВКонтакте.

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Военнослужащие национальной гвардии — наша надежная опора. Они борются с террористами и экстремистами, охраняют общественный порядок и безопасность людей. Сейчас росгвардейцы вместе с Вооруженными силами РФ участвуют в специальной операции на Украине: сопровождают колонны с гуманитарными грузами, охраняют объекты инфраструктуры, защищают мирных граждан от мародеров.

В Росгвардии служат отважные люди с железной волей и твердым характером. Спасибо за самоотверженность, за верность долгу! Здоровья, благополучия и успехов всем, кто находится на боевом посту.