Губернатор Любимов рассказал о ESG-трансформации на Гайдаровском форуме

13 января Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в работе сессии «Комплексный подход к обеспечению устойчивого развития региона: вызовы, стратегия и практика» в ходе Гайдаровского форума: «Россия и мир: приоритеты».

На сессии, в частности, шла речь о ESG-трансформации, ресурсах, которые в ней заложены для субъектов РФ, эффективных практиках улучшения качества жизни. Любимов представил свое видение реализации повестки ESG в Рязанской области.

«Регионы, которые будут заниматься ей активно и успешно, в них будут инвестировать, начиная от российского и иностранного бизнеса, заканчивая дополнительными источниками финансирования из федерального бюджета. Это нужно жителям региона, потому что не первый год среди вопросов, которые вызывают тревогу и озабоченность, присутствует экология, людей интересует то, что вокруг них – чистый воздух, чистая вода, отсутствие мусора – и вот этим мы как раз должны заниматься. Очень важны дальнейшие улучшения в социальной сфере. У нас государство действительно социально ориентированное и это видно из бюджета, который на 80% состоит из социальных расходов», — сказал Николай Любимов.

Губернатор также обратил внимание на качественное управление, с помощью которого возможно обеспечить устойчивое развитие: «То есть ESG для нас – это экологические, социальные проекты, реализуемые через эффективное корпоративное управление».

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Любимов отметил, что для обеспечения всех поставленных задач в регионе обновлена Стратегия развития Рязанской области до 2030 года. Её подготовка осуществлялась совместно с РАНХиГС. Работа над документом велась в соответствии с задачами ESG-трансформации. В ней, по словам главы региона, есть принципы климатоориентированности и сервисной ориентированности, ряд других важных подходов.

«В “Стратегии 2030”, мы прописали, что нашими приоритетами является сервисное управление, то есть качественное государственное управление, управление при помощи реализации социальных проектов, прежде всего, национальных, которые сейчас работают и реально помогают нам социально развить территорию и служить людям. Ну и, конечно, это то, что касается глобальной повестки в целом по улучшению качества жизни людей. Из всего этого сейчас и строится политика, направленная на улучшение качества жизни: лучше экология, лучше жизнь, лучше то, где люди работают, какие блага они получают от государства и своего работодателя. Это крайне важная тема, которую нужно проще и конкретнее донести до людей и с помощью стратегии мы это начали делать. Причем уже появились дорожные карты по ее реализации, люди начинают видеть, понимать наши цели»

«Федеральный уровень обеспечивает реализацию политики, направленной на то, чтобы крупные предприятия обеспечивали меньше вредных выбросов в воздух, чтобы по всей стране была соответствующая система оценки выбросов и т.д. Это федеральный уровень, без него мы никак не справимся в этом отношении, и сейчас делается очень многое. На региональном уровне мы работаем с предприятиями, чтобы они отрабатывали эту повестку, соблюдали ограничения и сами шли на внедрение принципов большей экологичности на своих производствах. Отклик мы видим, не от всех, конечно, но видим, потому что предприятия понимают, что в них будут больше инвестировать, если они соответствуют этим требованиям ESG»