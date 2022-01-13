Губернатор Любимов рассказал о ESG-трансформации на Гайдаровском форуме

13 января Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в работе сессии «Комплексный подход к обеспечению устойчивого развития региона: вызовы, стратегия и практика» в ходе Гайдаровского форума: «Россия и мир: приоритеты».
На сессии, в частности, шла речь о ESG-трансформации, ресурсах, которые в ней заложены для субъектов РФ, эффективных практиках улучшения качества жизни. Любимов представил свое видение реализации повестки ESG в Рязанской области.
Губернатор также обратил внимание на качественное управление, с помощью которого возможно обеспечить устойчивое развитие: «То есть ESG для нас – это экологические, социальные проекты, реализуемые через эффективное корпоративное управление».
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Любимов отметил, что для обеспечения всех поставленных задач в регионе обновлена Стратегия развития Рязанской области до 2030 года. Её подготовка осуществлялась совместно с РАНХиГС. Работа над документом велась в соответствии с задачами ESG-трансформации. В ней, по словам главы региона, есть принципы климатоориентированности и сервисной ориентированности, ряд других важных подходов.
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