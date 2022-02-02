Губернатор Любимов проверил работу рязанского call-центра по вопросам коронавируса

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проверил работу единого call-центра по вопросам COVID-19 и вызова врача на дом, созданного на базе поликлиники ОКБ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель главврача по поликлинической работе Областной клинической больницы Сергей Чирков рассказал, что call-центр создан в ноябре 2020 года. С начала работы системой обработано более 350 тысяч обращений граждан. Сейчас также функционирует чат-бот в Telegram.

Любимов подчеркнул, что в настоящее время нагрузка на операторов центра увеличилась: такая работа с людьми требует большой психологической отдачи.