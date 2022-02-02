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Среда, 2 февраля, 2022

Губернатор Любимов проверил работу рязанского call-центра по вопросам коронавируса

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Губернатор Любимов проверил работу рязанского call-центра по вопросам коронавируса

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов проверил работу единого call-центра по вопросам COVID-19 и вызова врача на дом, созданного на базе поликлиники ОКБ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель главврача по поликлинической работе Областной клинической больницы Сергей Чирков рассказал, что call-центр создан в ноябре 2020 года. С начала работы системой обработано более 350 тысяч обращений граждан. Сейчас также функционирует чат-бот в Telegram.

Любимов подчеркнул, что в настоящее время нагрузка на операторов центра увеличилась: такая работа с людьми требует большой психологической отдачи.

«Мы увидели потребность в таких call-центрах и будем совершенствовать их работу. В регионе будет создано фактически отдельное подразделение, которое должно охватить всю область и держать связь со всеми поликлиниками и больницами. Мы планируем оснастить его современным оборудованием и программным обеспечением. Число операторов будет увеличено», — заявил глава региона.

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