Губернатор Любимов потребовал усилить работу по вакцинации

Во вторник, 11 января, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов поручил усилить работу по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам Любимова, сейчас в Рязани и области привито чуть больше 62% населения. Этого недостаточно. Уровень вакцинации должен составить хотя бы 80%, президент говорил о необходимости охвата прививками 90% населения.

Особое внимание губернатор попросил уделять людям старше 60 лет, которые наиболее уязвимы для коронавируса.

— Сегодня большинство людей, попавших в больницу из-за ковида, — это люди старше 60 лет. Поэтому о тех, кто уязвим, сейчас должна быть забота особая, — подчеркнул глава региона.

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Врачам необходимо более активно рассказывать пациентам о вакцине, местах, где её можно сделать.

— Люди должны быть максимально информированы в этом отношении. Это позволит им принять верное для себя решение, — подчеркнул Любимов.

Ещё одно важное направление работы — предприятия, где привит небольшой процент сотрудников.