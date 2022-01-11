Губернатор Любимов потребовал усилить работу по вакцинации

Во вторник, 11 января, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов поручил усилить работу по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
По словам Любимова, сейчас в Рязани и области привито чуть больше 62% населения. Этого недостаточно. Уровень вакцинации должен составить хотя бы 80%, президент говорил о необходимости охвата прививками 90% населения.
Особое внимание губернатор попросил уделять людям старше 60 лет, которые наиболее уязвимы для коронавируса.
Врачам необходимо более активно рассказывать пациентам о вакцине, местах, где её можно сделать.
Ещё одно важное направление работы — предприятия, где привит небольшой процент сотрудников.