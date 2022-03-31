Губернатор Любимов поручил провести медосмотры юношей до их постановки на воинский учёт

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил организовать медицинские осмотры жителей региона в возрасте 15 и 16 лет до их первоначальной постановки на воинский учёт. Распоряжение опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 31 марта.

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Плановые профилактические медицинские осмотры проведут в апреле и мае 2022 года.

Любимов порекомендовал главам администраций муниципальных районов и городских округов области оказать содействие в медицинском обеспечении юношей. Кроме того, планируется проведение мероприятий по «санитарно-гигиеническому просвещению» рязанцев.

Сведения о результатах осмотра должны будут предоставить до 15 июля 2022 года губернатору и в военный комиссариат.