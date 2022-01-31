Губернатор Любимов оценил работу пункта экспресс-тестирования на коронавирус в Рязани

31 января губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию на площади Победы в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.
С понедельника работает четыре таких пункта: у МКЦ на площади Победы, рядом с Дворцом торжеств на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне, рядом с ТЦ «Полетаевский» в Горроще. Рязанцы могут пройти обследование бесплатно, без предварительной записи.
Глава региона заявил, что при необходимости подобные пункты откроют в других местах города, в том числе в стационарных, невостребованных помещениях.
Пункты работают с 10 до 16 часов ежедневно. Для теста необходимо предъявить паспорт, СНИЛС.