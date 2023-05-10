Губернатор Глеб Никитин и Захар Прилепин поздравили россиян с Днём Победы

9 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин записал видео из палаты Захара Прилепина. Вместе они поздравили россиян с Днём Победы.

Глава региона отметил, что Захар Прилепин хорошо себя чувствует и процесс выздоровления идёт штатно.

«Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждать впредь и дальше победим. Всё зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают. За Победу!» — сказал Прилепин.