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Среда, 10 мая, 2023

Губернатор Глеб Никитин и Захар Прилепин поздравили россиян с Днём Победы

Татьяна Проводина
Источник: Телеграм канал Глеба Никитина

9 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин записал видео из палаты Захара Прилепина. Вместе они поздравили россиян с Днём Победы.

Глава региона отметил, что Захар Прилепин хорошо себя чувствует и процесс выздоровления идёт штатно.

«Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждать впредь и дальше победим. Всё зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают. За Победу!» — сказал Прилепин.

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