Губернатор Гладков поблагодарил сотрудников оперативных служб

Отдельно хотел выразить слова благодарности всем нашим оперативным службам: полиции, МЧС, энергетикам и врачам!⠀

Сам вчера видел, как сотрудники МВД на подходе к горящему зданию одних выводили из опасной зоны, других не допускали в обстреливаемый периметр, не заботясь в этот момент о собственной жизни. А наши самые крутые спасатели МЧС почти с молниеносной скоростью тушат любой пожар! И, конечно, врачи, которые на своих плечах выдерживают сейчас бремя похлеще коронавируса. А энергетики при этом стараются максимально оперативно вернуть свет в дома людей, проявляя одновременно истинный героизм, находясь под обстрелом, и высочайший профессионализм при ликвидации последствий!

Спасибо вам от всех белгородцев!!!

Только так! Плечом к плечу! Все вместе — мы победим!