7info 23.10.2022 15:37 Губернатор Гладков поблагодарил сотрудников оперативных служб На главнуюНовости мира Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил работников оперативных служб, помогавших после обстрела Щебекино. Пост политик опубликовал в телеграм-канале. Отдельно хотел выразить слова благодарности всем нашим оперативным службам: полиции, МЧС, энергетикам и врачам!⠀Сам вчера видел, как сотрудники МВД на подходе к горящему зданию одних выводили из опасной зоны, других не допускали в обстреливаемый периметр, не заботясь в этот момент о собственной жизни. А наши самые крутые спасатели МЧС почти с молниеносной скоростью тушат любой пожар! И, конечно, врачи, которые на своих плечах выдерживают сейчас бремя похлеще коронавируса. А энергетики при этом стараются максимально оперативно вернуть свет в дома людей, проявляя одновременно истинный героизм, находясь под обстрелом, и высочайший профессионализм при ликвидации последствий!Спасибо вам от всех белгородцев!!!Только так! Плечом к плечу! Все вместе — мы победим! Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2